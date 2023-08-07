Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
76
Pen Tool
Ilustrasi
71
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pemulihan bencana
bencana alam
bencana
Kehancuran
Puing
Air
banjir
Reruntuhan
cuaca ekstrem
perubahan iklim
cuaca
Akibatnya
Point Normal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kelly Sikkema
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chandler Cruttenden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bibek KC
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A Chosen Soul
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Raymond Petrik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Clode
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aldward Castillo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohamed Nohassi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Raymond Petrik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sushanta Rokka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anil Baki Durmus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A Chosen Soul
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Navy Medicine
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Martin Sanchez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ka Ho Ng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Onur Burak Akın
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Carl Kho
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗