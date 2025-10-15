Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,5 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pemikiran desain
desain
Desain UX
pikiran
Proses pemikiran desain
Brainstorming
lokakarya
Inovasi
bisnis
Proses desain
empati
posting nya
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
UX Indonesia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
UX Indonesia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daria Nepriakhina 🇺🇦
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Amélie Mourichon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hugo Rocha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Faizur Rehman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Diego PH
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrick Perkins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
UX Indonesia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
AbsolutVision
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sebastien Bonneval
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Med Badr Chemmaoui
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Milad Fakurian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amélie Mourichon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hal Gatewood
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗