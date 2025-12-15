Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
657
Pen Tool
Ilustrasi
92
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pemeliharaan properti
Pemeliharaan
Manajemen properti
harta benda
perbaikan rumah
Memperbaiki
rumah
Perdagangan Terampil
merapikan
Tenaga kerja manual
perangkat keras pintu
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zhen Yao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raze Solar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pandu Agus Wismoyo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cristine Enero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tierra Mallorca
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Louis Hansel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Steven Ungermann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sergej Karpow
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Simon Kessler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Angel Balashev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ronald Vermeijs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
MAK
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sergej Karpow
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dmytro Glazunov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
tommao wang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗