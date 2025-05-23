Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
238
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pembuatan kopi
kopi
Bartender
kafe
manusium
orang
susu
cangkir kopi
biji kopi
cangkir
mesin
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Seiya Maeda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Krists Luhaers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
🇸🇮 Janko Ferlič
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hanny Naibaho
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jiawei Zhao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Charles Postiaux
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hans
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
BENCE BOROS
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew Teoh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew Neel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Medy Siregar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Medy Siregar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Medy Siregar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Oleksandra Marchenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Di Bella Coffee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elin Melaas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗