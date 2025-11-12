Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
74
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pembinaan eksekutif
Pelaku bisni
arsitek
industri konstruksi
pekerja konstruksi
rompi pengaman
Lokasi konstruksi
Partner
kolaborasi
rekan
topi kera
komunikasi
Kemitraan - Kerja Tim
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mont Bold
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
fatemeh alboghbysh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cheung Gnaiq
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Taitopia Render
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sebastien Devocelle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arawark chen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Christian Tan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wildan Ramdani Akbar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marija Zaric
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Malik Shibly
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Anderson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sebastian Schuster
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Austin Phillips
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dmitrii Medvedev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pavel Proshin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗