Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
73
Pen Tool
Ilustrasi
80
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pembawa berita
berita
jurnalis
reporter berita
Berita
Studio Berita
Reporter
informasi
jurnali
beritum
ja
komunikasi
wawancara
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Freddy Kearney
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
mustafa alabri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ThisisEngineering
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JSB Co.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
xavier xanders
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Austin Distel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sam McGhee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JSB Co.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jorge Maya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mika Baumeister
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ישראל ויסוצקי
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JSB Co.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rubaitul Azad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
mustafa alabri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Winkler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Philip Oroni
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Markus Winkler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Winkler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Winkler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗