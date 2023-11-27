Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
174
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pembangkit listrik
listrik
pembangkit listrik tenaga nuklir
tenaga
pabrik
pembangkit listrik
kuasa
pembangkit listrik tenaga batu bara
nuklir
saluran listrik
jaringan listrik
kilang
industri
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alex Simpson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Etienne Girardet
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
American Public Power Association
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aldward Castillo
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Wim van 't Einde
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ella Ivanescu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Untitled Photo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andreas Felske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrick Federi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nicolas HIPPERT
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Patrick Schätz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jan Antonin Kolar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raisa Milova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zetong Li
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jason Mavrommatis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ivo Lukacovic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ADIGUN AMPA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗