Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
15
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pembacaan alkitab
Alkitab
Tek
abu-abu
buku
iman
agama Kristen
agama
rohaniah
kitab suci
Kristen
Spiritualita
halaman
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pierre Bamin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
K. Mitch Hodge
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anuja Tilj
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aaron Burden
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marjhon Obsioma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Wildsmith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Wildsmith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aaron Burden
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aaron Burden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jametlene Reskp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tim Wildsmith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sixteen Miles Out
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Worshae
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aaron Burden
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sixteen Miles Out
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fa Barboza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Wildsmith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗