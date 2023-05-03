Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
7,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
25
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pemasangan batu bata
batu batum
bangunan
Renovasi
pembangunan
sarung tangan
pekerja konstruksi
dinding
Proses Pembangunan
Perdagangan Terampil
Tenaga kerja manual
bahan bangunan
pemasangan batu batum
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Matt W Newman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gowtham AGM
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brady Frieden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
David Cain
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Solømen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bernard Hermant
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jack Baxter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
J Gowell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ahmad Faiz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Swastik Arora
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steve A Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cristina Gottardi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cthrough
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
d c
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eric Prouzet
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren