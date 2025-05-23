Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
45 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,3 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pemandangan kota
kota
lanskap
Malam Pemandangan Kota
bangunan
Perkotaan
pusat kota
wallpaper kota
arsitektur
pencakar langit
kuil
Wallpaper
horison
Mika Wegelius
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
ben o'bro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonathan Roger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pawel Nolbert
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mads Schmidt Rasmussen
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Piotr Chrobot
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matthew Henry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marc-Olivier Jodoin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Kettle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Austin Scherbarth
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andre Benz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Peter Nguyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Mirlea
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Matteo Catanese
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
CHUTTERSNAP
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anthony DELANOIX
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jesse Echevarria
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Meiying Ng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrick Tomasso
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗