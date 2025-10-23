Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
24 rb
Pen Tool
Ilustrasi
438
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pemandangan jalanan
Sketsa Arsitek
jalan
kota
Pemandangan jalan kota
Pencetakan 3D
Pemandangan kota
bangunan
Arsitektur foto
Perkotaan
kotum
Chris Barbalis
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daryan Shamkhali
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nic Y-C
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julien Riedel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabriella Clare Marino
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Merve Selcuk Simsek
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Otto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rezaul Karim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonny Gios
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fons Heijnsbroek
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
sera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
imaad whd
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonny Gios
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Robert Bye
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ed Vázquez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christoffer Engström
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fernando Meloni
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daria Nepriakhina 🇺🇦
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fraser Cottrell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗