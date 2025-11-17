Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
284
Pen Tool
Ilustrasi
42
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pemain kriket
Virat Kohli
kriket
Olahraga
pemain kriket
pertandingan kriket
Olahraga tim
peralatan olahraga
olahraga
kelelawar kriket
lapangan kriket
olahraga kriket
Fellipe Ditadi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Harsadh Vikhaas Rajesh Kumar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stephen Margo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yogendra Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aditya Saxena
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yogendra Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
kabita Darlami
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yogendra Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fellipe Ditadi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yogendra Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yogendra Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sandip Pandhare
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fellipe Ditadi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yogendra Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shashank Raghuvanshi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yogendra Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tanzeel ur Rehman Mughal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sandip Pandhare
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ramy Mamdouh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗