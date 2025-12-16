Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
243
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pemain bulutangkis
bulutangkis
lapangan bulu tangkis
bulutangki
Raket
Olahraga
Shuttlecock
peralatan olahraga
permainan
olahraga
persaingan
rekreasi
gaya hidup aktif
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Irish83
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Muktasim Azlan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Irish83
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Muktasim Azlan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Saif71.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yoyo Hins Itta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yoyo Hins Itta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yoyo Hins Itta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yoyo Hins Itta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yoyo Hins Itta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Saif71.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Saif71.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Saif71.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Saif71.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Saif71.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗