Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
455
Pen Tool
Ilustrasi
61
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pekerjaan rumah tangga
Cleaning
pekerjaan rumah tangga
binatu
Cleaner
Tugas
Kebersihan
abu-abu
piring
pakaian
wanitum
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Josue Michel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
CDC
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Volha Flaxeco
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daiga Ellaby
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Félix Prado
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tracey Hocking
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elisa Calvet B.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Austrian National Library
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sophie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
CHUTTERSNAP
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Volha Flaxeco
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nik Lanús
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rinaldi Akbar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daiga Ellaby
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Grass America
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raychan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sofia Branco
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗