Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
10
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pegunungan yang jauh
pegunungan
barisan
kecantikan alam
alam
pegunungan yang jauh
lanskap gunung
hutan belantara
puncak gunung
tenang
Pemandangan indah
pegunungan berlapi
pemandangan gunung
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Geoff Bryant
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Kolappan N
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sergey Konstantinov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Virginia Marinova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mohammed Shonar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tristan Joubert
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christian Bass
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Christian Bass
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christian Bass
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christian Bass
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hans
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Christian Bass
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yanuka Deneth
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christian Bass
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonny Gios
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andrew Hall
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christian Bass
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Veronica Dudarev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗