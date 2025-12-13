Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
29 rb
Pen Tool
Ilustrasi
267
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pegunungan yang indah
pegunungan
puncak gunung
barisan
alam
lanskap
gunung
hutan belantara
kecantikan alam
pemandangan gunung
petualangan
lanskap gunung
Eksplorasi
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andre Morales Kalamar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Veronica Dudarev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Theo Jores
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anfal Shamsudeen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Seri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Viktoriia Filipchenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Katie Moum
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Seymur
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joachim Pressl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sonia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aqib Bilal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rishabh Tripathi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Wolfgang Hasselmann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
RAMSHA ASAD
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Evan Reece
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗