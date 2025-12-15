Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
162
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pegunungan di malam hari
pegunungan
Malam
gunung
bintang
abu-abu
alam
astronomi
antariksa
salju
langit malam
Luar
barisan
Casey Horner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jan Behnisch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Haseeb Jamil
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Benedikt Jaletzke
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arnaud Mariat
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Massimiliano Morosinotto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jayant Chaudhary
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Johannes Plenio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tino Rischawy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Riccardo Trimeloni
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
jms
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Arto Marttinen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Renato Muolo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alessio Soggetti
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Wassim Chouak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniil Silantev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Scott Simmons
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗