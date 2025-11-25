Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pegunungan alpen swiss, swiss
Swiss
pegunungan
alam
Luar
gunung
barisan
puncak
lanskap
abu-abu
Alpen
Pemandangan
Panorama
Robert Bye
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dominik Steiner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Christopher Politano
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christopher Politano
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Robert Bye
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Christopher Politano
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Angelo Burgener
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sol Mitnick
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Laurin Vontobel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christopher Politano
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hans Christen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Angelo Burgener
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lio Fox
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Levering
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
BrandRefer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Seb Mooze
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Claudio Biesele
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗