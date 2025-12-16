Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
3
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pedesaan australia
Australia
Pedesaan
Luar
kebun
alam
pedesaan
tenang
senja
Padang rumput
matahari terbenam
tanah
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hamish
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Phillip Flores
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Withers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jay Wennington
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matt Palmer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Charles G
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chris H
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Debbie Ducic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Charles G
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chris H
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris H
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris H
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Stephen Irwin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris H
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Iliya Jokic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗