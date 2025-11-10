Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
444
Pen Tool
Ilustrasi
39
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pedang samurai
samurai
Katana
Prajurit Samurai
pedang
Jepang
senjatum
pisau
persenjataan
bilah
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
HorseRat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adrian "Rosco" Stef
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arthur Mazi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
George Dagerotip
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Krys Amon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adrian "Rosco" Stef
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Carlos Felipe Ramírez Mesa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Seiya Maeda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amer Mughawish
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ash Bentley
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kamran Abdullayev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Maick Maciel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alireza heidarpour
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
1MilliKarat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
George Dagerotip
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kadyn Pierce
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
1MilliKarat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
1MilliKarat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗