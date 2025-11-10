Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
82
Pen Tool
Ilustrasi
2
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pedalaman
alam
Luar
Pemandangan
jalan
tanah
lanskap
arsitektur
abu-abu
Perkotaan
Pedesaan
Air
Vegetasi
Jörg Angeli
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
John Bell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jirayu Koontholjinda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lucas George Wendt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jörg Angeli
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lucas George Wendt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Celeste Shepherd
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Regina Bordon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Kettle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ries Bosch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Regina Bordon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Katia De Juan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jörg Angeli
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
john ko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lucas George Wendt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lucas George Wendt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jacek Ulinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lucas George Wendt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lucas George Wendt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Thielen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗