Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
203
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Payung merah
merah
payung
basah
cuaca
Inggri
hujan
hujan lebat
jalan
pola
latar merah
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aline de Nadai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Craig Whitehead
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Loïc Fürhoff
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Craig Whitehead
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mario Gogh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mark Chan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Boxma
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Craig Whitehead
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sergei Lushchik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Chiodo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Deva Darshan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrey Câmara
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Deepavali Gaind
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Point Normal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alexandru Acea
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hassan Pasha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Craig Whitehead
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗