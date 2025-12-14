Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
105
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Patroli nissan
patroli
Nissan
mobil
wallpaper mobil
Toyota Land Cruiser
kendaraan
Kapal penjelajah darat
off-road
mesin
transportasi
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Petko Boiadjiev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Petko Boiadjiev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Muhammed Shazin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Midhun S abraham
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Talahria Jensen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Digital Lab
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mathew Antony
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Silver Ringvee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Silver Ringvee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmet Kurt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Abdullah Arain
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohammad Alizade
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dovydas Žilinskas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Silver Ringvee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jimith Varghese
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
not torpedo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
mohamad hosein nahavandi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗