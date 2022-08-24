Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
178
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pasar rempah-rempah
bumbu
makanan
pasar
Memasak
paprika
makanan dan minuman
Bahan
kunyit
rak bumbu
Campuran rempah-rempah
Seni kuliner
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Agnieszka Stankiewicz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Laura C
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Linus Mimietz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Theo Crazzolara
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Paolo Bendandi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jean Valjean
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Grabkowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mohammad Mardani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Berni Wittmann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eugene Nelmin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
abdurahman iseini
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Linus Mimietz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shabeeba Ameen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alice Kotlyarenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anna Teodoro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alessio Roversi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗