Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
460
Pen Tool
Ilustrasi
113
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pari manta
laut
binatang
alam
biru
Underwater
Kehidupan laut
ikan pari
pari mantum
Maladewa
ikan
makhluk laut
Biologi Kelautan
Giulia Squillace
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
naushad mohamed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ishan @seefromthesky
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sebastian Pena Lambarri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Swanson Chan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andre Kaim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohamed Nashah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andre Kaim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andre Kaim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
elyssa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
David Clode
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Rose
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Swanson Chan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pablo Merchán Montes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Swanson Chan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Caleb
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nicolas Weldingh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗