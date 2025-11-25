Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
30
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pantat pantai
pantai
laut
orang
musim pana
pasir
manusium
Air
bikini
Dilain pihak
Luar
Swimwear
Gadi
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sven Piper
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Popovkin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
pawel szvmanski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nelson Ndongala
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Samwel francis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Usama Sher Khan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Wren Meinberg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zuščáková Bašenka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thanh Duc PHAN
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Raymond Petrik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Charlie Gallant
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Erriko Boccia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sincerely Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Timur Kozmenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Leo_Visions
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗