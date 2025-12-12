Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pantai phuket
Phuket
Phuket Thailand
Pantai Thailand
pantai
laut
alam
Liburan
Air
Shoreline
Luar
Thailand
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hongbin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
The DK Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Denys Nevozhai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ishan @seefromthesky
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Maksim Zhashkevych
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Antonio Araujo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitaly Sacred
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Toa Heftiba
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
The DK Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Antonio Araujo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Antonio Araujo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Max Bvp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Connor Gan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Siamor Grey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sven
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Siamor Grey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Schofield
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗