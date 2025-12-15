Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
6
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pantai maladewa
pantai
Maladewa
Pantai Maladewa
laut
Kepulauan Maladewa
tanah
alam
Luar
Air
Shoreline
tanam
pohon
Ishan @seefromthesky
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Matheen Faiz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colin Watts
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshi Milestoner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
laura adai
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Le Maldives
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
hampu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nabit Photos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Georgi Kalaydzhiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yosi Bitran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hu Chen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ibrahim Mushan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Georgi Kalaydzhiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ismail Mohamed - SoviLe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hussan Amir
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Abdulla Iyaan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Georgi Kalaydzhiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yosi Bitran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yosi Bitran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed Saalim Hussain
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗