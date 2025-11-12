Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pantai hitam dan putih
laut
pantai
Air
abu-abu
alam
Luar
Shoreline
Gelombang laut
langit
Pantai
Monokrom
ombak
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Wandering Boa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Naira Babayan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mil Amirian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Leslie Chappell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lukas Hädrich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amanda Frank
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
noussair mzah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Abhilash Balakrishnan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mary Karletsoy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
mojtaba mosayebzadeh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michiel Annaert
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cole Miller
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jess Bailey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
John Thomas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Abyan Athif
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Minh Dương
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗