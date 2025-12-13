Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
329
Pen Tool
Ilustrasi
4
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pansy
bunga
bunga pansy
tanam
Flora
bunga taman
Hortikultura
Geranium
Iri
Biola tiga warna
pansy
bunga musim semi
Ungu tiga warna
Anna Jakutajc-Wojtalik
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
mostafa meraji
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cheung Yin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ilie Barna
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cheung Yin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ashlee Marie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Winkler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anna Jakutajc-Wojtalik
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kristīne Zāle (Macro Viewpoint)
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rahul kumar Mahto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karen Cann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Grabkowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lora P
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Megan Gettens
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Leo Chane
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anna Jakutajc-Wojtalik
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rebecca Niver
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
8kka ame
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kier in Sight Archives
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗