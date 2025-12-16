Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
60
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Orchard
kebun apel
Kebun anggur
buah
peternakan
kebun
anggrek
pohon buah-buahan
pohon apel
pertanian
apel
kebun jeruk
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michael & Diane Weidner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Skylar Zilka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matthew Rumph
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sokmean Nou
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marcel Smits
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alora Griffiths
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colin + Meg
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Skylar Zilka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jordan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Abigail Miller
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daiga Ellaby
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pascal Debrunner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Liana Mikah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christiann Koepke
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Liana Mikah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kerani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karin Kim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗