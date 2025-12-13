Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
9
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Orang terkenal
orang
bintang
Orang Terkenal
Selebriti
terkenal
rakyat
manusia
Paparazzi
hiruk-pikuk medium
budaya selebriti
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
History in HD
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mulyadi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ali Pazani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anthony Fomin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
mahmut ......
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ŞULE MAKAROĞLU
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mulyadi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Reza Komasi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Denis N.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karsten Winegeart
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
BP Miller
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karina lago
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Edson Junior
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Filipe Freitas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Luengas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Denis N.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗