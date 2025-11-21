Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
8,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
481
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Orang mengobrol
orang berbicara
diskusi
Berbicara
universita
Mahasiswa
rapat
Berbagi pengetahuan
Siswa
Kehidupan Mahasiswa
Teman sekela
kehidupan kampu
budaya pemuda
Ivana Cajina
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Priscilla Du Preez 🇨🇦
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Varick Bizot
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hobi industri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alfauzan Nuryadin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jayant Chaudhary
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael S
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Farhan Abas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kate Bezzubets
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yura Timoshenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Diana Light
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ali Colak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sean Jahansooz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kate Bezzubets
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kate Bezzubets
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kate Bezzubets
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kate Bezzubets
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗