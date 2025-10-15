Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
80
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Orang kabur
orang
manusium
jalan
abu-abu
laki-laki
rakyat
coklat
ungu
sepatu
Berjalan
Pencahayaan
alam
Leire Cavia
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tomas Salazar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
john mishael Calimoso
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NANDKUMAR PATEL
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frank Flores
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
André Filipe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Evan Yang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Kinto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Merlin Kraus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tiberiu Popa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mathias Reding
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bobbi Wu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olena Bohovyk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aldin Nasrun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Angell Sue Valencia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ana Curcan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dmitriy K.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michele Palma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maddie Leopardo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗