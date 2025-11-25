Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
271
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Orang di meja
meja
Kebersamaan
restoran
rakyat
makanan
perabot
laki-laki
Bersulang
anggur
meja restoran
di dalam ruangan
Makan
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Luwadlin Bosman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shane Rounce
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
𝒮 𝐴 ℛ 𝐴 ✿
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
𝒮 𝐴 ℛ 𝐴 ✿
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
𝒮 𝐴 ℛ 𝐴 ✿
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
𝒮 𝐴 ℛ 𝐴 ✿
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ivona Rož
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oleksandr Gamaniuk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Taras Chuiko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
The Cleveland Museum of Art
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oriel Mizrahi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shlok Jethwa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Centre for Ageing Better
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kiryl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗