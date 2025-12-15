Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
8,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
358
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Orang cina
Cina
makanan Cina
Orang Cina
Tahun Baru Imlek
gadis cina
pria Cina
Budaya Cina
Seni Cina
Wallpaper
orang
wanita cina
Bahasa Cina
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
H&CO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tianhao Zhang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Denny Ryanto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
五玄土 ORIENTO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stephen yu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JJ Ying
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cherry Lin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yiran Ding
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
sakana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michelle Tresemer
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Afeeq Nadzrin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Max van den Oetelaar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lingchor
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Winkler
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
五玄土 ORIENTO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Danny Chen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yu Kato
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗