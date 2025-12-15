Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
80
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Orang-orang natal
Natal
Keluarga Natal
Pesta Natal
pohon Natal
liburan
rakyat
musim dingin
wanitum
Xma
kotum
perayaan
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mohamed Jamil Latrach
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
freestocks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonathan Borba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Roberto Nickson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joseph Gonzalez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Gouw
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniil Silantev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
freestocks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ian Schneider
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
krakenimages
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniil Silantev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arun Kuchibhotla
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lowie Vanhoutte
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
freestocks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Toa Heftiba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗