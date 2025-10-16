Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
71
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Orang-orang di restoran
makanan
restoran
rakyat
Kafetarium
orang
manusium
kafe
meja makan
Food Court
makan malam
Pengalaman bersantap
jalan
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shawn Rain
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Jessica Gavineaux
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Precious Madubuike
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael T
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roozbeh Eslami
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kazuo ota
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Paul Lichtblau
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matt Seymour
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Izzuddin Azzam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Toa Heftiba
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Izzuddin Azzam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Metin Ozer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haberdoedas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Toa Heftiba
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chuko Cribb
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dominic Kurniawan Suryaputra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
𝒮 𝐴 ℛ 𝐴 ✿
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗