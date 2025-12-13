Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
6
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Opera
penyanyi opera
Gedung opera
sandiwara
teater
Panggung opera
balet
orkes
Opera Cina
penyanyi
panggung
konser
peramban opera
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gabriel Varaljay
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vlah Dumitru
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alessia Cocconi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Giusi Borrasi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gwen King
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sigmund
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kenny Filiaert
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gio Almonte
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alev Takil
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Paolo Chiabrando
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Manuel Nägeli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Masood Aslami
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kazuo ota
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Carol Highsmith's America
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Laila
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗