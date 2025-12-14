Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
48
Pen Tool
Ilustrasi
6
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Olimpiade
persaingan
prestasi
orang
manusium
Luar
Olimpiade
Pengakuan
hadiah
Penghargaan
Keunggulan
medali ema
fotografi sejarah
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ahnaf Tahsin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amsterdam City Archives
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amsterdam City Archives
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Philip Oroni
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Boston Public Library
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zhao Yangjun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Viktoria M.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nathan Wong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Douglas Schneiders
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chen Liu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
子文 谈
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Umanoide
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
HAIPING WU
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hartono Creative Studio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Heber Davis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sean
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
𝑀𝐻𝑅𝒮 𝒜𝑅𝒯 𝒱𝐼𝒮𝐼𝒪𝒩
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗