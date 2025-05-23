Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
15 rb
Pen Tool
Ilustrasi
89
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Nyc
Kota New York
New York
NYC MALAM
cakrawala NYC
Taman Pusat
Jalan NYC
Patung Liberty
kota
Manhattan
Brooklyn
Times Square
London
Katelyn Perry
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mike C. Valdivia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jermaine Ee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nirmal Rajendharkumar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raphael Lopes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ivan Karpov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ryan Vargas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luke Stackpoole
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Davey Gravy
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Patrick Tomasso
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zach Miles
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Florian Wehde
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Czermak
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Clay Banks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jan Folwarczny
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Robert Bye
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Katelyn Perry
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rux Centea
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shai Pal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Paulo Silva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗