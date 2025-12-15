Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
139
Pen Tool
Ilustrasi
6
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Nugget
nugget ayam
Nugget
ayam goreng
bongkahan emas
makanan
kentang goreng
makanan cepat saji
enak
Bar makanan ringan
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fernando Andrade
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Foodphototasty
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tyson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brett Jordan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Léo Roza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tyson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joshua Bayliss
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dynamic Wang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luke Scarpino
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
LikeMeat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maria Lupan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nadine Primeau
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
K Ch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
keshb3
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Bayliss
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗