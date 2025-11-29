Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
359
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Novosibirsk
Siberia
Moskwa
Ekaterinburg
Yekaterinburg
kotum
Rusium
arsitektur
bangunan
abu-abu
gedung perkantoran
Perkotaan
mobil
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mikhail Pavstyuk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julia Lobkova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maria Chernetskaya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Maria Chernetskaya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maria Chernetskaya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Irina Op
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew Petrischev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Misha Yurov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kseniia Ilinykh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olga Bykova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kseniia Ilinykh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Svetlana Sidorenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew Kosobokov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alexander Chupikov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aggrey Amor
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maria Chernetskaya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗