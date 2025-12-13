Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
953
Pen Tool
Ilustrasi
303
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Nilai
Nilai
uang
Proposisi nilai
tekstur
berharga
pertumbuhan
bisnis
warna
antariksa
bernilai
emas
harga
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Riccardo Annandale
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dadee Aissa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lina Trochez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alexander Grey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
krakenimages
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Diego PH
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sean Stratton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anne Nygård
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Mossholder
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jon Tyson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ian Schneider
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karsten Winegeart
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aleksandr Popov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Miltiadis Fragkidis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JESHOOTS.COM
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗