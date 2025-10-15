Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Newport rhode island
Newport
Pulau Rhode
Amerika Serikat
kembali
laut
biru
langit
rumah
abu-abu
Mansion
alam
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joe Byrnes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Raul De Los Santos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rahul Anand
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michiel Annaert
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rich Martello
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Denning
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Larry Pozza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rich Martello
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andy Li
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Trinks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clay Banks
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
David Trinks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Kettlety
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Radu Lin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rich Martello
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kumar Mehul
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bob Bowie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗