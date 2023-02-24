Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
146
Pen Tool
Ilustrasi
2
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Nazareth
Betlehem
Yerusalem
kotum
bangunan
abu-abu
gereja
Tujuan perjalanan
Luar
Warisan budaya
Situs bersejarah
mesjid
kampung
Joe Eitzen
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cristiano Pinto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shalev Cohen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lukáš Kačaliak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shalev Cohen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pisit Heng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shalev Cohen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jonny Gios
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonny Gios
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shalev Cohen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Micah Camper
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eddie & Carolina Stigson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fr. Daniel Ciucci
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mesut çiçen
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shalev Cohen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shalev Cohen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shalev Cohen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗