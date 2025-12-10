Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
101
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Naoshima
Teshima
Pulau Naoshima
Jepang
Kyoto
Osaka
laut
Kagawa
Air
Luar
alam
Toa Heftiba
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Denis Kovalev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kirill
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rebecca Lam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JSB Co.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rahil Chadha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kaori Chin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rena
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Victor Lu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yue-Ting Lin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Victor Lu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tsai Derek
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shinichi Kotoku
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tom Delanoue
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Janke Laskowski
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Denys Nevozhai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yuika Takamura
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
henry perks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗