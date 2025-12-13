Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
959
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Musim panas new york
New York
Taman Pusat
Amerika Serikat
kotum
musim pana
Si
Kota New York
jalan
horison
Cakrawala kotum
sungai
Davey Gravy
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Harry Gillen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Valeriia Neganova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrick Tomasso
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
pparnxoxo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mason Dahl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andy Arbeit
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vincent Botta
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Farid Mardanov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Matloka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clay LeConey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matthew Moloney
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sandy Ching
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Miltiadis Fragkidis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hunter Bates
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vincent Botta
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tom Barrett
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hunter Bates
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Benjamin Ashton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗