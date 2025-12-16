Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
2
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Musim dingin paris
salju
Paris
musim dingin
Luar
Pranci
kotum
abu-abu
Perjalanan Eropa
cuaca dingin
Liburan kotum
bepergian
Perjalanan musim dingin
Arnaud Mariat
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jean-Baptiste D.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Celine Ylmz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Celine Ylmz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arnaud Mariat
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jean-Baptiste D.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giuseppe Mondì
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nerissa J
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
DAT VO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hugues Mathers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew Spencer
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Javier Quiroga
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nella N
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gherardo Sava
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
PEPYTO .
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Grillot edouard
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anthony DELANOIX
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗