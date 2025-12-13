Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
416
Pen Tool
Ilustrasi
18
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Musik apple
musik
apel
elektronika
telepon genggam
iPod
Ponsel
iPod shuffle
perangkat kera
abu-abu
Produk apel
pemutar musik
pembicara
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hans Herrington
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hans Herrington
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hans Herrington
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniel Cañibano
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jaime Marrero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Förtsch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michael Förtsch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Förtsch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Förtsch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michael Förtsch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jan Huber
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sunrise King
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michael Förtsch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mathieu Improvisato
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ilan Olivares
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗